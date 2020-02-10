"ОАЭ ежегодно входят в число самых востребованных пляжных направлений у российских туристов благодаря климатическим особенностям, позволяющим отдыхать на курортах страны в течение всего года, отсутствию визового барьера для россиян и возможности спланировать отдых в самом разном бюджете. Кроме того, стоимость туров в Эмираты вполне сопоставима с аналогичными турами на остров Хайнань этой зимой и составляет от 26,5 тыс. рублей с человека за неделю", — рассказали в компании TEZ Tour.

Российские туроператоры прекратили отправлять туристов на Хайнань 24 января из-за разразившейся в Китае эпидемии коронавируса. До этого момента отдохнуть на острове можно было весьма бюджетно – стоимость недельного тура составляла менее 30 тыс. рублей с человека.

Беспосадочные рейсы в аэропорт Дубая туроператор будет осуществлять с 22 февраля дважды в неделю из Москвы, а также раз в 10 дней из Екатеринбурга (с 23 февраля), Казани (с 26 февраля) и Уфы (1 марта) на самолетах Airbus A330 вместимостью 370 кресел.

Таким образом, только из Москвы в Дубай TEZ Tour будет еженедельно отправлять на чартерах около 740 туристов и раз в десять дней – более тысячи человек из регионов.

В компании отметили, что спрос на туры в ОАЭ у российских туристов в 2019 году вырос в 1,7 раза. "При этом 62% туристов выбирали проживание в отелях категории 5*. Самым востребованным курортом стал Дубай, на долю которого приходится 40,5% от общего числа туристов на направлении, далее по популярности следуют Аджман. Шарджа, Абу-Даби, Фуджейра и Рас-эль-Хайма", — отметили в TEZ Tour.

Туроператор также продолжит полетные программы в Эмираты из Москвы и Санкт-Петербурга: ежедневные рейсы по маршруту Москва – Шарджа выполняет авиакомпания Air Arabia, из Санкт-Петербурга в Дубай дважды в неделю по средам и субботам туристы смогут улететь рейсами Emirates.

Дубай в 2019 году посетили почти 730 тысяч российских туристов, это на 7,4% больше, чем годом ранее.