"Финская сборная впервые играет в этом турнире... Наши финские коллеги заявили о порядка 50 тыс. финских болельщиков, которые будут приезжать сюда на матчи, а, может быть, и оставаться здесь еще какое-то время. Штаб создан, будем над этим работать", — сказал Запевалов на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в понедельник.

По его словам, на матчах Евро будет действовать система, аналогичная Fan ID на матчах чемпионата мира в 2018 году. Также откроются фан-зоны на Дворцовой и Конюшенной площадях.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. В их числе — Санкт-Петербург, который примет четыре игры (три матча группового этапа и один четвертьфинал).

По данным СМИ, сборная Финляндии будет тренироваться на базе в Зеленогорске, а жить в Репино. Два из трех матчей в своей группе финны сыграют в Петербурге: 17 июня со сборной России и 22 июня с Бельгией.