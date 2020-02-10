"В этом году мы надеемся на пополнение нашей дипломатической колонии. Могу официально заявить, что российской стороной дано согласие на открытие в Санкт-Петербурге генерального консульства Австрии", — сказал он на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в понедельник.

"Мы получили соответствующие документы, но работа по открытию консульства — это работа не одного дня и даже не одного месяца. Сейчас мяч на стороне австрийцев, они должны будут обратиться в администрацию города и представительство МИД с просьбой о помощи в подборе помещения для консульства. Пока таких обращений не было, но будем надеяться, что это все-таки случится, в этом году это произойдет", — уточнил Запевалов.

По его словам, в 2020 году в Петербурге может возобновить работу почетный консул Португалии, а также приступить к работе почетный консул Республики Кот-д'Ивуар. Кроме того, российская сторона дала согласие на учреждение должности почетного консула ЮАР – им станет предприниматель Владимир Борисов.

"В свое время у нас здесь было даже генеральное консульство ЮАР. Потом оно в силу экономической ситуации закрылось. ЮАР давно проявляет большой интерес к Санкт-Петербургу, очень активно идет работа", — подчеркнул Запевалов.

Он уточнил, что в настоящее время в Санкт-Петербурге работают 33 генеральных консульства и 34 почетных консула зарубежных стран.

Говоря о планах и задачах представительства МИД в Петербурге на 2020 год, он выделил тему подготовки к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России и за рубежом.

"Перед нами стоят задачи по недопущению пересмотра исторического значения победы советского народа в этой войне", — отметил Запевалов.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. В понедельник в Мраморном дворце состоится ежегодный традиционный прием по случаю праздника. В пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в понедельник также принял участие генеральный консул Литвы — дуайен дипломатического корпуса Петербурга Дайнюс Нумгаудис.