"Мы понимаем, что усилия стран по борьбе с болезнью приводят к проблемам в индустрии путешествий, которые затрагивают и наше сообщество. Мы поддержим наших клиентов и вернем деньги тем, кто вынужден будет отменить бронирования", — цитирует газета заявление американской компании.

Также приостановил бронирования аналогичный китайский сервис Xiaozhu, базирующийся в Пекине. На эту компанию приходится более 20% рынка аренды частного жилья в городе. Пока все ограничения по бронированию жилья касаются только китайской столицы.

По данным издания, в азиатских странах объем рынка краткосрочной аренды жилья достигает $7 млрд, из которых 60% приходится на Китай. С 2013 по 2018 год он ежегодно рос на 50%. Как уточняет издание, запрет на бронирование квартир и в целом эпидемия коронавируса затронула период года, когда в Китае очень активно путешествуют. Что неизбежно приведет к большим потерям и для владельцев жилья, и отельеров, и для туроператоров, и для транспортных компаний.

Некоторые владельцы квартир в Пекине сообщили изданию, что спрос на их услуги в феврале упал до самого низкого за последние годы уровня.