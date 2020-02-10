По информации ведомства, снижение общего пассажиропотока было обусловлено сокращением на 16,1% перевозок крупнейшим в стране международным аэропортом Тбилиси, услугами которого в первом месяце этого года воспользовались 211,6 тыс. человек (252,2 тыс. — в январе прошлого года).

Причиной этого называется введенный Россией с 8 июля 2019 года из-за обострения российско-грузинских отношений запрет на авиасообщение с Грузией, а также приостановленное в январе 2020 года прямое воздушное сообщение Грузии с Китаем в целях предотвращения распространения коронавируса.

В двух других международных аэропортах страны в январе зафиксирован рост пассажиропотока. В частности, аэропорт Кутаиси обслужил 79,8 тыс. человек (рост на 43%), услугами аэропорта Батуми воспользовались 22 тыс. пассажиров (рост на 38%).

Аэропорты местного назначения, которые функционируют в Местиа (высокогорный регион Сванетия) и Амбролаури (горный регион Рача), в январе обслужили суммарно 0,7 тыс. пассажиров (рост на 40,1%).

В 2019 году аэропорты Грузии обслужили 5 млн 200,4 тыс. пассажиров, что на 3% больше, чем в 2018 году.