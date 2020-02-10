"Общая площадь здания составит 46,5 тыс. кв. м, что сделает его самым большим подобным объектом в России. На данном этапе, с учетом масштабов необходимых работ и сложности и технологий, мы оцениваем объем инвестиций в проект на уровне 10 млрд рублей", — сказала Гордеева.

Она добавила, что новый курорт может занять около 35% рынка подобных развлечений в Москве.

В компании пояснили, что ключевой особенностью курорта станет круглогодичная имитация климата теплых стран по температуре, влажности и уровню соляции. На его территории разместятся пляж с песчаным покрытием, горки и аттракционы для всех возрастов, спа-зона и отдельные пространства для различных мероприятий, оздоровительных процедур, занятий йогой, спортивного и оздоровительного плавания и дайвинга.

Ранее замгендиректора ПФГ САФМАР Александра Волченко сообщала, что многофункциональный кластер рядом со станцией метро "Прокшино" в новой Москве планируется построить к 2027 году. Помимо аквапарка, на территории площадью 134,5 га появятся офисные пространства, торговые центры, самый высокий в Москве горнолыжный склон, ледовая и драйв-арена, гостиница и другие объекты.

Суммарный объем инвестиций в создание кластера превысит 50 млрд рублей.