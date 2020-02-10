"По сообщениям японских властей общее число заболевших коронавирусом на круизном судне Diamond Princess составляет 136 человек. Россиян среди заболевших нет", — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном на странице в Facebook.

Там также отмечается, что "с учетом ситуации Минздрав Японии рассматривает вопрос о проверке на предмет заражения коронавирусом всех находящихся на борту".

"Посольство продолжает держать ситуацию на постоянном контроле, поддерживая индивидуальный контакт с каждым россиянином на борту лайнера. Совместно с японскими властями оказываем нашим гражданам все возможное содействие", — подчеркнули в посольстве.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. В результате, 3 февраля судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов, включая 24 граждан России, и 1 тыс. 045 членов экипажа.