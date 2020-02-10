"Мы связываемся с посольством, чтобы получить полную информацию", — сказал Гехт.

В свою очередь пресс-служба министерства социальных отношений региона отмечает, что пока ведомство располагает только информацией, полученной из федеральных СМИ.

"По сообщениям СМИ, погибшие дети – брат и сестра из Челябинской области. К нам пока данных по детям не поступало. Как только станут известны фамилии, адрес их местожительства, специалисты свяжутся с родственниками, им будет оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

К ситуации также подключилась уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

Ранее сообщалось, что лодка с туристами стояла у причала, когда в нее врезался тайский катер. На его борту туристов не было. В результате аварии погибли двое российских граждан — детей (6 и 12 лет). Еще двое туристов госпитализированы. Остальные пассажиры катера получили легкие травмы и ушибы.

Страховая компания ERV оплатит лечение российских туристов, пострадавших при столкновении катеров в Таиланде, все они застрахованы на $40 тысяч.