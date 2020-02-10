Утром в понедельник у причала на тайском острове Пхукет катер врезался в судно, на котором находились 34 российских туриста и гид-таец. По предварительным данным, экипаж катера, на котором не было туристов, не справился с управлением. Погибли двое российских детей, мальчик и девочка 12 и 6 лет. Их бабушка и дедушка госпитализированы с травмами.

"За прошлый год СМИ сообщили о 22 происшествиях в Таиланде, в результате которых 13 россиян погибли и 14 пострадали. По данным информационной базы РСТ, которая собирает по открытым источникам все происшествия, так или иначе имеющие отношение к туристам, Таиланд из года в год входит в число лидеров по этому показателю вместе с другими популярными массовыми направлениями", — рассказала Тюрина.

Она добавила, что больше всего несчастных случаев и трагедий происходит именно на воде, в том числе, в результате столкновений судов. И напомнила о недавнем случае, когда туристический катер с 45 пассажирами врезался в роскошную яхту во время экскурсии по острову Ко Кхай Нок. Погиб капитан катера, пострадало 48 человек, в том числе два россиянина. В 2018 году в Таиланде затонуло туристическое судно "Феникс" с китайскими туристами на борту, 47 из них погибли.

"Разумеется, по этим фактам не стоит делать вывод об опасности отдыха в какой-либо стране. По отношению к общему количеству туристов в том же Таиланде число трагедий во всех случаях ничтожно, если это слово здесь уместно. Как показывает статистика, чаще всего российские туристы страдают не из-за терактов и криминальных происшествий, а в результате несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий, от которых не застрахован (в переносном смысле) никто и нигде", — добавила Тюрина.

При этом она подчеркнула, что первое место по происшествиям с российскими туристами всегда занимает Россия, так как этот показатель напрямую зависит от общего количества отдыхающих в той или иной стране.