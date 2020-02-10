"В ходе праздника "Большой тур" на интерактивной площадке тульские реконструкторы из клуба "Седьмой стрелецкий приказ" обряжали зрителей в стрелецкий костюм, учили стрелять из пищалей, отливали на тринадцатиградусном морозе пули из свинца. Здесь же то и дело стреляла холостыми пушка", — сказал собеседник агентства.

Специалисты из елецкого Археологического парка "Аргамач" устроили историческую трапезу. В трактире "Воевода Мясной" можно было приобрести копчености и сыры домашнего производства и по старинным технологиям, продегустировать травяные чаи и плов из полбы, выращенной на Куликовом поле. Блюдо пришлось готовить дважды в столитровом казане.

На Куликовом поле состоялись показательные выступления сотрудников кинологических центров УМВД и УФСИН Тульской области.

Однако из-за отсутствия снега в этом году впервые не проводились гонки на собачьих упряжках.

"Для безопасности участников соревнования пришлось отменить в самый последний момент. Несколько спортсменов все же приехали на Куликово поле с собаками и потренировали питомцев. Зрители же могли покататься на живых "четверках", — отметил представитель музея.

Катание на лошадях, верхом и в санях, песни под караоке, гравировка по стеклу, блины на пеньках — традиционные зимние забавы включали еще и семейные состязания. В этом году многоборье "Пир на весь мир" объединило пять семей, которые дружно шагали на лыжах, кипятили на скорость самовары, метали метла и варили на пеньках пшенную кашу с тыквой. Победителями стали Светлана, Артем и Владик Филаткины из Кимовска.

Кулинары музейного кафе варили суп из яблок, торговали яблочными розочками и запекали в фольге любимый фрукт.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов области.