Полеты будут осуществляться до четырех раз в неделю. Вылет из Пулково в 17:30, прилет в Хибины в 19:20. Обратный рейс вылетает в 20:05 и прилетает в Петербург в 21:55. Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer-170 в одноклассной компоновке (78 мест).

В настоящее время от Петербурга до Апатитов можно добраться поездом (один прямой, два транзитных). До Кировска от Апатитов ходит автобус.

Аэропорт Хибины расположен в 20 км от города Апатиты. Был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году. Преимущественно аэропорт обслуживает жителей населенных пунктов южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.