Утром в понедельник возле острова Пхукет катер врезался в судно, на котором находились 34 российских туриста и гид-таец. По предварительным данным, экипаж катера, на котором не было туристов, не справился с управлением. Погибли двое российских детей, мальчик и девочка 12 и 6 лет. Двое россиян госпитализированы с травмами.

"Двое россиян были госпитализированы, это бабушка и дедушка погибших детей. Все эти случаи признаны страховыми", — сказала она.

Алчеева подчеркнула, что не может подтвердить информацию по остальным россиянам, находившимся на катере. "Мы не получали пока информации по другим пассажирам катера, они не обращались в страховую компанию", — сообщила она.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия госпитализированы более 20 российских туристов. По информации ERV, россияне застрахованы на $40 тысяч каждый. Страховка покрывает медицинскую помощь и репатриацию в случае необходимости. Пострадавшие в столкновении катеров россияне купили путевки в Таиланд у туроператора "Пегас Туристик".