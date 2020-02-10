"10 февраля в Королевстве Таиланд в порту острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных катеров в результате которого погибло двое детей из России. Ростуризм выражает глубокие соболезнования семье погибших. Всего на одном из катеров находилось 39 российских туристов, на втором катере туристов не было", — сообщает пресс-служба ведомства.



В Ростуризме отметили, что местные власти выясняют обстоятельства случившегося. В настоящий момент все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей.



"Медицинские расходы на территории Королевства Таиланд осуществляются за счет страховой компании — АО "ЕРВ Туристическое Страхование". Принимающий офис туроператора поездки — Pegas Touristik держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами", — сообщили в ведомстве.



Ростуризм следит за ситуацией и находится на постоянной связи с туроператором.