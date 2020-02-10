"Это наши клиенты, случай страховой. Все туристы застрахованы на 40 тысяч долларов. Тайская сторона занимается вопросом", — сказала она.



В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что на борту катера находились 34 российских туристам и гид-таец.



Лодка с туристами стояла у причала, когда в нее врезалось тайское плавсредство. На его борту туристов не было. В результате аварии погибли двое российских граждан — детей (6 и 12 лет). Еще двое туристов госпитализированы. Остальные пассажиры катера получили легкие травмы и ушибы.