"Организована доследственная проверка по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет. По предварительным данным, сегодня, у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных катеров, на борту одного из которых находились российские туристы", — сказала Марковская в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, в результате инцидента "имеются пострадавшие и погибшие, в том числе малолетние дети".

"В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, следственное управление находится в тесном контакте с министерством иностранных дел РФ", — сказала Марковская, добавив, что "количество погибших и пострадавших уточняется".

Ранее в понедельник посольство РФ в Таиланде сообщило, что двое российских детей погибли, более 20 россиян пострадали при столкновении двух туристических катеров у побережья Пхукета.

"10 февраля около 8 утра у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находилось по предварительным данным 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести", — говорилось в сообщении посольства.

В дипмиссии добавили, что посольство проверяет поступившую информацию о погибших гражданах России, в том числе детях. "Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей", — отмечается в сообщении.

Ранее в тайских СМИ появилась информация о том, что в понедельник утром в море у острова Пхукет столкнулись два катера. На одном находился тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов.

Согласно данным туристической полиции Пхукета, на которую ссылаются СМИ, в результате столкновения погибли дети из России — 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.