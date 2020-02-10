"На сегодня аэропорт закрыт, на завтра информации нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее авиакомпания "Комиавиатранс" сообщала, что в аэропорту Усинска проводятся работы по перемещению самолета с полосы. Авиакомпаниям, использующим аэропорт, будет предложено рассмотреть вариант с эксплуатацией аэропорта в Ухте. Оценивается возможность транспортировки пассажиров из Усинска в Ухту (и обратно) автобусом или поездом.

В воскресенье самолет авиакомпании Utair, выполнявшее рейс из Москвы в Усинск (UT 595), при посадке ударилось о взлетно-посадочную полосу, после чего продолжило движение на фюзеляже. По данным СКР, у самолета подломились шасси.

На борту самолета находились 100 человек, из которых 94 — пассажиры.

По данным администрации Коми, пострадавших в результате инцидента нет, двое обратились в санчасть самостоятельно. Экипаж и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

Как сообщали в Utair, аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра. В Росавиации в числе предварительных причин называли проблемы с шасси.

По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Кроме того, Уральская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "ЮТэйр" на соблюдение законодательства о безопасности полетов.