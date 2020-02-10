Как сообщалось, в понедельник около 8 утра у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров, в результате которого погибли двое детей из России 12 и 6 лет и пострадали 22 человека.

"На борту одного из катеров находилось 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести. Есть информация о погибших гражданах России, в том числе детях. В настоящее время она проверяется. Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей", — говорится в сообщении посольства.



Дипломаты отмечают, что находятся на постоянной связи с компетентными органами и медицинскими учреждениями Таиланда, а также туристическими агентствами для выяснения подробностей происшествия.

Ранее в тайских СМИ появилась информация о том, что в понедельник утром в море у острова Пхукет столкнулись два катера. На одном находился тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов.

Согласно данным туристической полиции Пхукета, на которую ссылаются СМИ, в результате столкновения погибли дети из России — 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.