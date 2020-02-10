Также прервано паромное сообщение через пролив Ла-Манш — между Дувром в Великобритании и Кале во Франции.

Сообщается об отмене 240 рейсов в амстердамский аэропорт Схипхол — третьей по загруженности воздушной гавани Европы — и из него. Власти Бельгии в свою очередь отменили 60 рейсов в Брюссель и из Брюсселя.

120 рейсов отменили в аэропорту Дюссельдорфа в ФРГ. Проблемы с графиком воздушного движения также наблюдались в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне и Ганновере.

Из-за ненастной погоды в Великобритании без света остались 62 тыс. домов, а в Ирландии- 10 тыс.

В Британии метеорологи предупредили население о повышенном риске подтоплений, а во Франции и Ирландии власти рекомендовали населению соблюдать осторожность в прибрежных районах из-за опасности штормовых волн и затоплений.

Порывы ветра "Кьяры" достигали 150 км/ч на северо-западе Уэльса, а на севере Франции — 140 км/ч.