По словам министра, уже проведены работы по усилению основания здания, отремонтированы инженерные системы. В этом году запланированы ремонтные работы фасада здания, замена кровли, входной группы и крыльца, всех помещений музея. Предусмотрена и замена сетей электроснабжения, электроосвещения, пожарно-охранной сигнализации. На эти цели, а также на благоустройство прилегающей территории музея из регионального бюджета и выделено 50 млн рублей.

"В музее появится новая интерактивная экспозиция, отвечающая современным требованиям. Уже разработана и утверждена ее концепция. Она будет посвящена истории развития военно-морского флота России, расскажет о жизни контр-адмирала Всеволода Руднева", — подчеркнулаРыбкина.

В воскресенье в Туле возле памятника контр-адмиралу В.Ф.Рудневу прошли памятные мероприятия в честь 116-летия подвига моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец". В митинге приняли участие воспитанники Тульского суворовского военного училища, юнармейцы, школьники, студенты, военнослужащие воздушно-десантной дивизии, представители казачества и духовенства.

"Важно чтить память об этом подвиге, сохранить и передавать его историю подрастающему поколению", — сказала на митинге Рыбкина.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших моряков и возложили цветы к памятнику командиру "Варяга".

Крейсер "Варяг" во время русско-японской войны в 1904 году вступил в неравное сражение с целой эскадрой японского флота, потопив один миноносец и повредив четыре японских крейсера. После боя оставшиеся орудия и оборудование были уничтожены, а сам крейсер был затоплен.

Действия экипажа "Варяга" во время сражения восхитили даже противника — после войны японское правительство создало в Сеуле музей памяти героев "Варяга" и наградило его командира контр-адмирала В.Руднева орденом Восходящего Солнца.

Последние годы жизни В.Руднев провел в своей усадьбе в Тульской губернии. После смерти в 1913 году он был похоронен возле церкви Казанской Богоматери села Савино. В настоящее время в Савино располагается музей В.Руднева.

В феврале 2012 года В.Рудневу было присвоено звание "Почетный гражданин Тульской области".