У Государственной пограничной службы Украины имеется перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.
"Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сегодня подтвердило на судне 6 новых случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019-nCoV (5 членов экипажа и у одного из пассажиров). С момента регистрации первого случая тестирование прошли 336 человек, в 70 случаях — был получен положительный результат тестирования", -сказано в сообщении.
Среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере граждане следующих государств: Японии — 28 человек, США — 14, Австралии — 7, Канады — 7, Гонконга — 3, Китая — 2, Новой Зеландии — 1, Филиппин — 5, Аргентины — 1, Великобритании — 1 и Украины — 1.