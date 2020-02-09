"На борту лайнера Diamond Princess у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под наблюдением не менее 14 дней. МОЗ Украины будет ежедневно информировать о состоянии его здоровья", — сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

У Государственной пограничной службы Украины имеется перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.

"Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сегодня подтвердило на судне 6 новых случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019-nCoV (5 членов экипажа и у одного из пассажиров). С момента регистрации первого случая тестирование прошли 336 человек, в 70 случаях — был получен положительный результат тестирования", -сказано в сообщении.

Среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере граждане следующих государств: Японии — 28 человек, США — 14, Австралии — 7, Канады — 7, Гонконга — 3, Китая — 2, Новой Зеландии — 1, Филиппин — 5, Аргентины — 1, Великобритании — 1 и Украины — 1.