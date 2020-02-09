"Япония сообщила еще о шести случаях среди 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа на карантинном круизном судне Diamond Princess, в результате чего число заражений на судне возросло до 70. Новые случаи — американский пассажир в возрасте 70 лет и пять членов экипажа — четыре филиппинца и украинец", — говорится в сообщении.

В то же время, как передают СМИ, на борту Diamond Princess около 100 человек жалуются на плохое самочувствие.

По данным посольства РФ в Японии, россиян нет среди зараженных коронавирусом пассажиров Diamond Princess.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 45 членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.