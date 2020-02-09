Как сообщает телеканал BBC News, самолет British Airways смог развить скорость в 1 327 километров в час и достиг цели за 4 часа и 56 минут. Согласно данным сервиса Flightradar24, это время оказалось рекордным: самое быстрое до этого момента путешествие из Нью-Йорка в Лондон заняло 5 часов и 13 минут.

По данным того же сервиса, рекордную планку преодолели также еще два самолета авиакомпании Virgin, которые показали время 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минуты.

BBC News отмечает, что не смог самостоятельно подтвердить, был ли побит рекорд, так как не нашлось полноценной базы по теме.