"Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси", — говорится в сообщении перевозчика.

По данным "ЮТэйр", на рейсе работал опытный экипаж: налет командира на Boeing 737 — более 6900 часов, второго пилота — 3600 часов.

"На борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена", — отмечает компания.

"На данный момент в Усинск вылетели специалисты Utair для анализа полетной информации и определения причин случившегося", — добавили в "ЮТэйр".