По данным министерства, положительным оказался один из четырех образцов, которые были отправлены из Пальма-де-Майорка. Пациент госпитализирован и изолирован в больнице Son Espases.

Коронавирус выявлен у гражданина Великобритании, который ранее контактировал с зараженным человеком на горнолыжном курорте во Франции. Анализы жены и двух дочерей британца показали отсутствие у них коронавируса.

«Пациент в добром здравии, здоров, практически не имеет симптомов, но, пока он положительный, держим его в изоляции», — сообщил директор Центра координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций Минздрава Фернандо Симон.

По его словам, в настоящее время власти Балеарских островов пытаются определить тех, кто находился в контакте с британцем. Возможно, что остальная часть семьи также заражена, но еще не показывает положительный результат тестов.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией — среди прибывших граждан КНР.