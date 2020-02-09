"Пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. В санчасть самостоятельно обратились два человека", — говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора АО "Комиавиатранс" Алексея Фесенко.

Глава региона Сергей Гапликов поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.

В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт.

Как сообщалось ранее в воскресенье, время посадки в Усинске пассажирский Боинг авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс из Москвы, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил серьёзные повреждения, борт развернуло на 90 градусов.

Экипаж и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.