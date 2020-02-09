"При посадке в аэропорту Усинска у самолета ЮТэйр возникли проблемы с шасси. Лайнер остановился в пределах полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали", — сказали в ведомстве.

В Росавиации сообщили, что лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

"Пассажиры высажены штатно. Устанавливается степень повреждения воздушного судна", — сказали в ведомстве.

Ранее информированный источник сообщил, что пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись о полосу при посадке в Коми.

По его данным, никто из находившихся на борту не погиб. Всего в самолете было 100 человек. Экипаж и пассажиры эвакуированы по надувным трапам.

Самолет выкатился передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.

"Самолет перед посадкой выработал топливо и садился практически с пустыми баками", — сказал источник.