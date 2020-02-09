"Во время посадки в Усимске самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил повреждения. ", — сказал источник.

Никто из находившихся на борту не погиб. Всего в самолете было 100 человек.

Экипаж и пассажиры эвакуированы по надувным трапам.

Самолет выкатился передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. Также поврежден фюзеляж и крылья. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.

"Самолет перед посадкой выработал топливо и садился практически с пустыми баками", — сказал источник.

Эвакуированные пассажиры находятся рядом с самолетом на аэродроме.