«Все пассажиры и члены экипажа круизного судна World Dream, находящегося в карантине в Гонконге, могут покинуть судно в воскресенье, заявили органы здравоохранения», — пишет издание.

Как отмечается, пробы членов экипажа лайнера, которые имели контакт с восемью пассажирами, инфицированными коронавирусом в предыдущей поездке, дали отрицательный результат. Это означает, что около 3600 человек (пассажиры и экипаж), помещенные в карантин на срок более четырех дней, теперь могут покинуть корабль.

2 февраля круизный корабль World Dream вышел из порта Гонконга в Тайвань, перевозя более 1800 пассажиров и примерно столько же членов экипажа. Он вернулся в круизный терминал Кай Так в Гонконге в среду после того, как Тайвань отказался принять судно после получения информации о том, что ранее он перевозил пассажиров, зараженных коронавирусом.