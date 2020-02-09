За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,656 тыс. человек, смертельных случаев — на 89. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 81 человек, два — в провинции Хэнань, по одному — в провинциях Хэбэй, Хэйлунцзян, Аньхуэй, Шаньдун, Хунань, один — в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения более 33 тыс. человек, состояние 6,2 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 190 тыс. человек, более 2,6 тыс. человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 53 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 26 — в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 в Макао, 17 — на Тайване.