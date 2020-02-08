"Мы не комментируем вопросы, связанные с системами мотивации персонала", — заявили "Интерфаксу" в компании.

ШПЛС сообщил ранее, что "для повышения уровня мотивации" членов кабинных экипажей "Аэрофлот" решил доплачивать им по 8,300 тыс. руб. за каждый выполненный рейс в Китай. "Это правильное решение, если человек готов взять на себя дополнительные риски", — отмечали в ШПЛС.

В связи с эпидемией коронавируса в конце января были приостановлены чартерные рейсы из РФ в КНР, авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из этой страны. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". До запрета