"По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23.00 местного времени, иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхон Ратчасима отсутствуют", — проинформировала дипмиссия в своем фейсбуке.

"Посольство продолжает следить за развитием ситуации", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города, известного также как Корат.

"В настоящее время преступник укрывается в местном торговом центре, удерживая несколько заложников. Посольство выясняет у властей обстоятельства произошедшего, в том числе, были ли там российские граждане. При этом хотели бы подчеркнуть, что г. Накхон Ратчасима находится вдалеке от основных туристических районов Таиланда", — отметили ранее в российском посольстве.

Тем временем чрезвычайная спасательная служба в Бангкоке сообщает, что число погибших в результате стрельбы сначала военной части, а затем в торговом центре города Корат достигло 17 человек. В министерстве здравоохранения жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.

По поступающим данным, ранения получили не менее 21 человека.