"Посольство продолжает следить за развитием ситуации", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города, известного также как Корат.
"В настоящее время преступник укрывается в местном торговом центре, удерживая несколько заложников. Посольство выясняет у властей обстоятельства произошедшего, в том числе, были ли там российские граждане. При этом хотели бы подчеркнуть, что г. Накхон Ратчасима находится вдалеке от основных туристических районов Таиланда", — отметили ранее в российском посольстве.
Тем временем чрезвычайная спасательная служба в Бангкоке сообщает, что число погибших в результате стрельбы сначала военной части, а затем в торговом центре города Корат достигло 17 человек. В министерстве здравоохранения жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.
По поступающим данным, ранения получили не менее 21 человека.