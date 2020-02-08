"Старинный праздник Длинной колбасы мы возродили несколько лет назад. И с каждым годом он все популярнее и популярнее. И потому в этом году праздник будет проходить в течение двух дней. В первый — на территории Фридрифсбургских ворот, на второй — на площадке Королевских ворот", — рассказал Буданов.

По его словам, первые сотни гостей уже заполняют музейное пространство первой праздничной площадки. Вскоре они станут свидетелями процесса приготовления уникальной "колбасы — королевы", а также смогут попробовать самые разнообразные виды этого мясного изделия как от местных производителей, так и от представителей Литвы.

Однако праздник будет не только гастрономическим. Гости смогут принять участие в различных культурных и музыкальных представлениях, состязаниях. Для детей будет отдельная развлекательная программа.

"На этом празднике мы создаем атмосферу народной ярмарки и балагана, в которую мог окунуться русский царь Петр I, который въезжал в Кенигсберг в составе Великого посольства в мае 1796 года. Власти города тогда встречали русскую делегацию как раз на Фридрисбургских воротах", — добавил Буданов.

История необычного прусского праздника Длинной колбасы своими корнями уходит в далекий 1520 год. Тогда впервые кенигсбергские мясники приготовили и предложили горожанам колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 метров). С каждым годом на праздник приходило все большее количество народа, а колбаса становилась длиннее.

Музей Мирового океана имеет опыт организации массовых праздников, во время которых жителей города балуют изысками мастера кулинарии. Так, уже за пределами России известность получил День селедки, на который съезжаются тысячи горожан и туристов.