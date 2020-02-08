"Всего за этот период выявлено 11 человек с признаками инфекционного заболевания (3 — транзитных, 8 — госпитализированы в Домодедовскую ЦРБ, из них 3 — граждане КНР)", — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства в субботу.

Ранее в ведомстве сообщили, что по состоянию на 8 февраля новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в России не зарегистрировано.

Как сообщалось, с 4 февраля в России временно ограничен въезд иностранцев с территории Китая в воздушных пунктах пропуска, единственное исключение — аэропорт "Шереметьево". Для рейсов из КНР в воздушной гавани выделен отдельный терминал — F, где организован усиленный эпидемический контроль и введен специальный режим работы и дезинфекции.