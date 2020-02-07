Фестиваль проходил на площадке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" 30 ноября — 1 декабря 2019 года.

Установлено, что житель Кемеровской области, находясь на территории ОЭЗ, запустил беспилотный летательный аппарат Mavik 2 pro.

"Вопреки требованиям закона полет квадрокоптера осуществлен в отсутствие плана его выполнения, а также без разрешения Алтайского центра ОрВД на использование воздушного пространства", — говорится в сообщении.

Аналогичные нарушения допущены жителем Алтайского края при запуске беспилотного летательного аппарата Phantom 3 pro.

Горно-Алтайский транспортный прокурор возбудил в отношении владельцев беспилотников административные дела по ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства).

"По результатам рассмотрения дел правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей каждый", — сказано в сообщении.