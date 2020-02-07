Министерство поделилось фотографией статуи Христа-Искупителя, на которой турист написал: "Рио – красивый город, но одной красоты недостаточно. Я провел здесь с семьей всего три дня, за которые нас ограбили, а моя 9-летняя сестра стала свидетелем насильственного ограбления".

Турист продолжил, что "не может никому рекомендовать посетить этот город, поскольку даже боится покидать квартиру".

Министерство выразило сожаление по поводу произошедшего и признало, что разместило пост по ошибке, так как его задача – продвигать туризм в стране, сообщает телеканал.

Между тем, Бразилия входит в число стран, где туристам рекомендуют проявлять повышенную осторожность. Несмотря на то, что уровень убийств там сейчас самый низкий с 1991 года, грабежи и угоны автомобилей все еще очень распространены. Так, только в Рио за год было совершено 120,5 тыс. грабежей.