Всего на борту судна находились 27 граждан Китая. По итогам проверок у 23 из них признаков вируса не обнаружили, после чего пассажиров отправили в международный аэропорт Ньюарк Либерти для последующего вылета в пятницу в Китай.

Круизный лайнер, покинувший Бейонн (штат Нью-Джерси) еще 27 января, пришвартовался в гавани Нью-Джерси в пятницу утром.

Мэр Бейонна Джимми Дэвис в свою очередь сообщил, что ни один из граждан КНР — пассажиров круизного лайнера — не является выходцем из Ухани и не бывал в последнее время в этом городе, который считается эпицентром распространения коронавируса.

NBC напоминает, что в среду в США был идентифицирован 12 случай заболевания коронавирусом — в штате Висконсин.

В Китае зафиксировано уже более 31 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. Умерли 637 человек.