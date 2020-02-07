"Наш бизнес на волоске от закрытия. Сейчас идет обратный отсчет, ведь у наших поваров визы не бесконечны. Если границу не откроют, по истечению срока действия визы они вернутся в Китай, а обратно их не запустят. Заменить местными поварами не получится из-за специфики работы", — рассказал агентству "Интерфакс — Дальний Восток" управляющий одного из китайских кафе.

На городском сайте объявлений появилось несколько предложений о продаже готового ресторанного бизнеса китайской кухни.

"Да, кафе продаем действительно из-за этой ситуации с коронавирусом. Повара уехали в Китай, вернуться не могут. А найти им замену здесь не выходит", — сказал автор одного из объявлений.

Давление на бизнес оказывает и ситуация с подорожавшими в Приморье продуктами из-за закрытия границы с Китаем.

По данным владельцев ряда кафе, как только ситуация с коронавирусом начала набирать обороты, заведения пополнили кладовые овощами, однако резерва хватит ненадолго.

"Только за счет запасов на складе мы пока еще можем готовить блюда, в состав которых входят овощи, но они скоро закончатся. Если ситуация не изменится, мы просто уберем их из меню. Запасы также помогают держать цены на прежнем уровне. Но главная проблема в другом — нет поставок приправ, специй, аутентичных соусов — это все то, без чего китайская кухня обойтись не сможет", — рассказал агентству владелец еще одного кафе.

В то же время, по его словам, заведения не испытывают недостатка в клиентах.

"Большинство кафе сейчас работают, людей ходит столько же, сколько и раньше. Никого не пугает ситуация с вирусом. Гости приходят без масок и спокойно обедают" — добавил собеседник агентства.

Набраться терпения призывает президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев.

"Как только откроют границу, все встанет на свои места. Повара получат визы, все продукты придут тем же самым путем. Это саморегулирующаяся система. То есть, как только запрет будет отменен — сразу все заработает", — сказал Иванищев агентству.

По его словам, проблема, связанная с коронавирусом, затрагивает не только рестораны.

"Как обычный человек, вы ходите в магазины. И видите, что цены на фрукты и овощи подскочили. Это все следствие того, что сейчас существует настороженность по поводу коронавируса. Пока она не спадет — сделать ничего невозможно. По большому счету, это не проблема ресторанов вообще, это проблема общемировая", — добавил Иванищев.

Он подчеркнул, что опасение вызывает отток китайских туристов.

"Я бы сейчас больше волновался по поводу следующего сезона. Теоретически, он начинается с 1 марта, ну, скажем, с 1 апреля. И вот здесь вопрос — приедут ли они снова? Или нет? И приедут ли другие туристы? Это реальная проблема для всего города, который в течение последних пяти лет вкладывался в развитие туризма, открывал рестораны. И китайские кафе в том числе", — добавил эксперт.

Как сообщалось, новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. По данным на среду, общее число заболевших превысило 24 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран. В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

Граница РФ с КНР на Дальнем Востоке закрыта распоряжением правительства РФ для предотвращения распространения коронавируса.