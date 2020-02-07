"10 февраля Музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах присоединяется к российским пушкинским музеям. В 10 утра — в день памяти Александра Сергеевича Пушкина — начнется акция "У зажженной свечи". В 14.45 у памятника А.С. Пушкина состоится минута молчания и возложение цветов. Здесь каждый сможет сказать свои слова почтения в его честь и прочитать стихи великого русского поэта", — цитирует министра культуры Московской области Елену Харламову пресс-служба.

Вход в музей и на все мероприятия и экскурсии 10 февраля — бесплатный.