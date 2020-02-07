"На момент закрытия санатория 6 февраля в нем находилось 87 постояльцев, шесть из них — жители других городов. (...) Отметим, что руководство санатория намерено возместить гостям расходы на незаконченное лечение или предложить варианты его завершения после открытия санатория. С каждым гостем вопрос будет решаться индивидуально", — отмечается в пресс-релизе.

После закрытия учреждения иногородним постояльцам было предложено остаться в "Бодрости" до утра, а также помощь в поиске места размещения до момента отъезда. "Однако все гости от такой помощи отказались и предпочли покинуть санаторий", — говорится в сообщении.

На базе санатория "Бодрость" 6 февраля был создан обсерватор (противоэпидемическое учреждение, предназначенное для временного медицинского наблюдения за здоровыми лицами, выезжающими за пределы карантинной зоны) для изоляции граждан КНР, прибывающих в регион. В пятницу, 7 февраля туда приехали первые граждане Китая для медицинского наблюдения в течение 14 дней.

Оздоровительный центр "Санаторий "Бодрость" (находится под управлением администрации Екатеринбурга) расположен в черте города вблизи жилого района Эльмаш, рядом с линиями движения общественного транспорта. Санаторий оздоравливает отдыхающих с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, кожными заболеваниями, заболеваниями органов пищеварения и дыхания.