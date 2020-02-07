"Посадка авиарейса произошла по технической причине, посадка произошла в штатном режиме, пассажиров временно разместили в здании аэропорта "Платов", пока происходила подготовка резервного борта. В настоящий момент резервный борт вылетел в Санкт-Петербург", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту находилось 190 пассажиров.

Ранее пресс-служба аэропорта "Платов" сообщила агентству "Интерфакс-Юг" о том, что самолет, вылетевший из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, вынужденно вернулся в аэропорт "Платов".

По данным информированного источника, самолет вынужден был совершить внеплановую посадку из-за проблем со стойкой шасси.