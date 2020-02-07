"В пятницу и в ночь с субботы на воскресенье в Великобритании ожидаются сильные дожди и усиление ветра. Порывы ветра будут достигать 128 км/ч. На всей территории страны объявлен "желтый" уровень опасности", — пишет издание.

Из-за непогоды могут произойти небольшие сбои в авиа, железнодорожном и паромном сообщении. Также на всей территории страны есть опасность отключения электроэнергии и сбоев в мобильной связи.

Шторм будет бушевать до середины следующей недели. В это время атмосферное давление будет низким.