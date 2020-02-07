Заявление уже было подписано мэриями Амстердама, Барселоны, Берлина, Бордо, Брюсселя, Кракова, Мюнхена, Парижа, Валенсии и Вены. К этим городам планирует присоединиться Прага.

"Большинство наших городов испытывают хроническую нехватку жилья из-за большого объема квартир, сдаваемых в аренду туристам. Доступное жилье не могут найти привлеченные специалисты из других стран, цены растут", — следует из заявления.

В частности, квартир для резидентов не хватает в Праге, население которой за последние 15 лет выросло на 12% (на 150 тыс. человек). При этом в 2017 году около 3 млн туристов воспользовались в городе услугами Airbnb.

Всего в Праге около 11,5 тыс. квартир сдаются в краткосрочную аренду, причем пятая часть из них – в историческом центре. Это больше, чем в Будапеште, Варшаве или Вене.

Airbnb впервые появился в Чехии в 2009 году. Сегодня объем рынка частного туристического жилья в Праге уже достиг объемов продаж традиционных средств размещения.

"Сегодня из-за Airbnb регулярно возникают проблемы со сбором налогов и безопасностью, поскольку в жилые дома постоянно заселяются никому не известные люди. Исходя из того, что за последние десять лет число ночевок туристов в европейских городах выросло более чем в полтора раза, текущее законодательство, регулирующее деятельность Airbnb, давно устарело и требует доработки", — цитирует портал заявление мэрий.

Ранее работу сервиса Airbnb уже ограничили в Амстердаме, Париже и других европейских городах. В частности, в Амстердаме владельцев квартир обязали регистрировать их в муниципалитетах под угрозой многотысячного штрафа. А в Париже планируют запретить аренду жилья через Airbnb в центре города из-за жалоб местных жителей на возросшую арендную плату.