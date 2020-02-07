По его словам, Единый день народных промыслов и ремесел проводится в Рязанской области уже второй год подряд. На этот раз главной темой праздника выбрано ремесло лоскутного шитья.

В программе праздника запланированы выставки, ярмарки, творческие конкурсы, мастер-классы, творческие встречи с мастерами, выступления краеведов, тематические концерты и театрализованные программы, а также документальные и художественные кинопоказы об истории и деятельности НХП Рязанской области.

Основными площадками Единого дня народных промыслов и ремесел в областном центре станут Рязанский областной научно-методический центр народного творчества, Рязанский областной художественный музей им. Пожалостина, музей традиций "Рязанские хоромы", Рязанская областная филармония, концертно-выставочный зал "На Грибоедова", ИАЦ культуры и туризма Рязанской области, Рязанская областная библиотека им. Горького, Рязанская областная детская библиотека.

Попов сказал о том, что 2022 год объявлен президентом РФ В.В. Путиным Годом народного творчества и ремесел. Он отметил, что в регионе большое количество настоящих мастеров своего дела.

"Мы очень богатые люди на Рязанской земле, у нас сохранились промыслы — Скопинская керамика, Кадомский вениз, Михайловское кружево, Шиловская лоза, которые известны не только в нашей стране, но и за рубежом", — подчеркнул он, акцентировав внимание и на теме поддержки и возрождения исчезающих промыслов и приобщения к рукотворным традициям подрастающего поколения.