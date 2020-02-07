"Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала 228 граффити, которые в будущем появятся на фасадах столичных зданий. Среди согласованных граффити — изображения военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего", — сказал Бирюков.

По его словам, наносимые граффити должны соответствовать одной из утвержденных тематик: популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства. Сами изображения должны быть нанесены только в теплое время года.

Согласно постановлению столичного правительства, на московских домах могут появляться только согласованные граффити. Теперь заинтересованному лицу необходимо получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме, а также согласовать изображение с уполномоченными инстанциями, включая Москомархитектуру, департамент культурного наследия, департамент СМИ и рекламы, и другие.

Итоговое решение по согласованию граффити принимает межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в Москве, возглавляемая Бирюковым. Процесс согласования занимает не больше 30 дней.

"Хочу подчеркнуть, что необходимость согласовывать граффити продиктована, прежде всего, требованиями самих москвичей: рекламные граффити, зачастую низкого художественного качества, они портят облик города и наносятся без учета мнения жителей", — добавил Петр Бирюков.