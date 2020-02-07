До перехода в новый аэропорт "Победа" продолжит полеты в международный аэропорт Дубая (Dubai International Airport).

"Решение о смене аэропорта принято в связи с многочисленными просьбами клиентов авиакомпании: "Аль-Мактум" располагается вблизи самых популярных районов Дубая, благодаря чему клиенты будут меньше времени и денег тратить на трансфер до туристических зон. Кроме того, инфраструктура аэродрома "Аль-Мактум" позволит сократить время руления самолета, это снизит затраты компании на топливо", — говорится в сообщении.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 NG (сейчас их 30) в одноклассной компоновке.