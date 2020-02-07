"По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за сложных метеорологических условий возникла лавинная опасность, запрещено движение всех видов автотранспорта", — сообщает в пятницу департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

По прогнозу метеорологов, погода в Грузии в пятницу ухудшится. Ожидаются дожди, снег в горах и в высокогорье. На море возможны грозы, град и 4-5 бальный шторм.

"Ожидаемые сильные осадки могут вызвать в горных зонах страны формирование снежных лавин и зарождение-активизацию оползневых процессов", — предупреждает Национальное агентстве окружающей среды.

По данным ведомства, движение на отдельных участках автомобильных дорог будет ограничено из-за сильного снегопада, ухудшения видимости, метелей и опасности схода лавин.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.