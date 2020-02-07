"Медперсонал измеряет температуру у каждого 3-4 раза в день, также постоянно слушают легкие и проводят замеры уровня кислорода в крови. У троих на вечернем замере выявили повышение температуры до 37,2 градусов", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что несколько часов назад эвакуированные сдали анализ крови: "Насчёт анализов: взяли кровь и мазки только сегодня — на третий день".

По словам собеседника агентства, условия содержания в санатории хорошие.

"Самочувствие хорошее. Условия пребывания вполне приемлемые. Живем по два человека. Кормят хорошо. Персонал очень дружелюбный, военные или гражданские врачи — сказать точно не могу. Балконы есть в номерах. Выходить на балкон разрешается, проветривать тоже не запрещено", — сказал он.

Между тем, загранпаспорта у эвакуированных россиян, которые забрали еще в самолете, вернули в четверг. Багаж пока никто не получил.

"Паспорта забрали в самолете. Отдали только вчера. Проставив печати. Багаж не выдали. Обещали провести дезинфекцию и доставить. Сейчас ходит информация, что не отдадут до конца", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила журналистам, что отбор проб на коронавирус у находящихся на карантине россиян и иностранцев, которые 5 февраля были эвакуированы в Тюменскую область из китайского Уханя, будет закончен в эту пятницу.

В свою очередь глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что результаты проб будут готовы через несколько дней.

"Лаборатории сейчас будут работать с интенсивной нагрузкой и в Тюмени, и в Новосибирске, результат получим в течение нескольких дней", — заявила она.

Куликова также сообщила, что три человека из эвакуированных, которых доставили в инфекционную больницу, пока не будут возвращены в санаторий.

"Пациенты в инфекционной больнице до сих пор там, двое чувствуют себя хорошо, пациенту с абстинентным синдромом значительно лучше. Пока не возвращаем их в "Градостроитель", решение будет принято позже", — сказала Куликова.

По ее словам, в целом за прошедшие сутки ситуация кардинально не изменилась, все чувствуют себя хорошо.