"Убийство произошло в популярном у туристов приморском городе Парати к югу от Рио-де-Жанейро. 37-летний литовец Адам Зиндул и его жена родом из Бразилии сняли жилье на побережье на время отпуска. Преступник проник в дом, чтобы изнасиловать женщину, но наткнулся на ее мужа. Он привязал Зиндула к стулу, изнасиловал его жену, а затем нанес литовцу несколько ударов ножом. Мужчина скончался на месте", — пишет портал.

По словам полиции, подозреваемый, 37-летний Эдсон Сантос, уже задержан. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Потерпевшая была госпитализирована. Она опознала Сантоса и уже дала показания против него.