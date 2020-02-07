"Всего в 2019 году количество зарубежных поездок в мире достигло 1,5 миллиарда, что на 4% больше, чем годом ранее. Чаще всего туристы посещали Францию – 90 млн поездок и Испанию – 83,8 млн", — говорится в исследовании организации.

По данным UNWTO, самыми быстрорастущими туристическими рынками в 2019 году стали Мьянма (+40,2%), Пуэрто-Рико (+31,2%) и Иран (+27,9%). Тем не менее, в 2020 году туррынок Ирана вряд ли продолжит расти из-за военной напряженности в стране.

В 2019 году выросла популярность стран Средней Азии – Узбекистана (+27,3%), Армении (+14,4%), Азербайджана (+11,4%) и Казахстана (+10%).

Также заметно увеличился турпоток в Черногорию (+21,4%), Египет (+21,1%), Вьетнам (+16,2%) и Турцию (+14%). Улучшили позиции и страны Карибского региона – число поездок в Ангилью, Сен-Мартен, Доминику и Виргинские острова США значительно выросло.

Наоборот, заметное падение в 2019 году показали Шри-Ланка и Гонконг. В Шри-Ланке количество туристов сократилось на 18% из-за терактов на Пасху. А в Гонконг турпоток упал на 18,8% из-за протестов и роста социальной напряженности.