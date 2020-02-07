В частности, об этом заявили агентству в СК "РЕСО-Гарантия", пояснив, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в Китае, страховщик не планирует закрывать продажи полисов страхования медицинских и иных расходов при поездках в эту страну, а также в другие страны, где зафиксированы случаи нового заболевания. Компания будет обслуживать застрахованных по всем событиям, связанным с коронавирусом, включая лечение и медико-транспортные расходы.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления страхования путешествующих САО "ВСК" Марина Меликьян, стандартные программы для выезжающих за рубеж в компании включают в себя амбулаторное лечение и госпитализацию в случае заболевания коронавирусом.

В "АльфаСтраховании", сообщили, что медрасходы в случае заболевания покрываются в том числе стандартными программами добровольного медицинского страхования (ДМС).

"Так как коронавирус — это вирусная инфекция, фактически — острое инфекционное заболевание, то данное заболевание покрывается стандартными полисами ДМС и ВЗР. Все обоснованные расходы, согласно условиям страхования, включая диагностику и лечение, оплачивает страховая компания", — сказали агентству в "АльфаСтраховании".

В "Ингосстрахе" рассказали, что из-за вспышки заболевания в компании был создан специальный штаб, "который разработал и реализует перечень мероприятий для противодействия распространению вируса, в том числе регулярно информирует сотрудников о заболевании, о текущей ситуации, географии распространения коронавируса, мерах профилактики".

Что касается страховок от "Ингосстраха", то, как пояснили в пресс-службе компании, по стандартным условиям договора страхования ВЗР, не являются страховыми случаями события, если они произошли в связи с эпидемиями, карантином. Если же застрахованные находились не в зоне карантина, то медицинская помощь им будет оказана в полном объеме, сообщили агентству в "Ингосстрахе".

Также в компании в настоящий момент прорабатывается вопрос о создании продукта в рамках ДМС, направленного на покрытие рисков, связанных с заболеванием коронавирусом.

По состоянию на утро пятницы в России зафиксировано только два случая заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщил Роспотребнадзор. В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, превысило 31 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.